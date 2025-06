Wemakeit: Bianca Zeuner übernimmt Kommunikation

Publiziert am 05.06.2025

Die Schweizer Crowdfunding-Plattform Wemakeit hat ihre Führungsstruktur reorganisiert. Seit dem 1. Mai leitet ein dreiköpfiges Co-Leadership-Team das Unternehmen, das nach eigenen Angaben über 7000 Projekte erfolgreich finanziert hat.

Für die Kommunikation ist neu Bianca Zeuner verantwortlich, die im Mai 2025 zu Wemakeit gestossen ist. Zeuner verfügt über Erfahrung in strategischer Markenführung, Marketing und Kommunikation in verschiedenen Branchen. Zu ihren bisherigen Stationen gehören Ringier Medien Schweiz, das E-Signatur-Unternehmen Skribble und die Shoppingplattform DeinDeal. Sie hat sowohl in Grosskonzernen als auch in Start-ups im B2C- und B2B-Bereich gearbeitet.

Das neue Führungstrio wird komplettiert durch Daniel Ehniss, der als Entwickler am Aufbau der Plattform beteiligt war, und Petra Stankovic, die seit Herbst 2022 für Administration und Finanzen zuständig ist.

Die bisherigen Co-Geschäftsführerinnen Céline Fallet und Graziella Luggen geben ihre Funktionen ab. Fallet war über 13 Jahre bei Wemakeit und prägte die Plattform seit deren Anfängen. Luggen leitete das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren.

Mit der neuen Struktur will Wemakeit den Fokus auf Selbstorganisation und geteilte Verantwortung verstärken. Die Plattform bezeichnet sich als erste Crowdfunding-Plattform der Welt im Besitz der Crowd. (pd/cbe)