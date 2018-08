Das Craft Beer Festival Zürich findet zum vierten Mal statt. Und zwar auf dem Gelände der Zürcher Wirtschaft Ziegelhütte. Die Degustationsplattform präsentiert dieses Jahr einem breiten Publikum Spezialitätenbiere von 16 Schweizer Craft-Beer-Brauereien und zwei Gastbrauereien aus Dänemark und den USA. Zelebriert wird der zweitätige Event mit Livemusik und Biofood.

Die Designer von Saloon haben dem Festival eine bunte Kampagne kreiert, welche der Thematik und dem Festivalfeeling gleichermassen gerecht werde, wie es in einer Mitteilun heisst. Die in Partylichtern inszenierten Bierdosen kommunizieren den neuesten Trend in der Craft-Beer-Szene: viel Farbe auf Aluminium, dem Verpackungsmaterial der Stunde.

Verantwortlich auf Kundenseite: bei Intercomestibles: Roland Rüegsegger, Thom Zürcher; bei der Wirtschaft Ziegelhütte: Stefan Tamò; verantwortliche Agentur und Fotografie: Saloon Creatives, Mario Zoller, Marcel Britt, Hanin Lerch, Vera Studhalter. (pd/maw)