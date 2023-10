Coop: Bio-Produkte so gefragt wie noch nie

Für den Coop Bio Report 2023 wurden in zwei Befragungen insgesamt knapp 1900 repräsentative Online-Interviews durchgeführt. Die Auswertungen beschreibe die typischen Bio-Kundschaft von Coop, zeige die regionalen Unterschiede auf und enthüllen die Top-10-Bio-Produkte bei Coop, schreibt das Unternehmen. Gemäss aktuellen Zahlen seien Bio-Produkte im laufenden Jahr bei Coop so beliebt wie nie zuvor, heisst es weiter. Der Umsatz stieg per Ende September 2023 im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent.

Naturaplan als Pioniertat

Seit der Einführung von Naturaplan Bio-Produkten bei Coop vor über 30 Jahren schreibe dieses Produktsegment eine Erfolgsgeschichte, kommentiert Coop. Insbesondere in den von der Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 verzeichnete Coop in dem Segment ein deutliches Wachstum. 2022 habe sich der Umsatz auf höherem Niveau als vor Corona eingependelt. Von Januar bis September 2023 stieg der Bio-Umsatz kumuliert um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit sei Coop in Sachen Bio «die klare Nummer 1» in der Schweiz, schreibt das Unternehmen. Das Ziel von Coop sei es, für jedes Produkt eine biologische Alternative anzubieten.

Höchster Bio-Umsatz in Zürich

Die typischen Bio-Kundschaft ist zwischen 30 und 55 Jahre alt. Ein- und Zweipersonenhaushalte kaufen zudem öfter Bio-Produkte als Mehrpersonenhaushalte. Der Anteil an Bio-Kundinnen und -Kunden liege in der Deutschschweiz höher als in der Westschweiz und signifikant höher als im Tessin, weiss Coop. Am häufigsten landeten Bio-Produkte in den Kantonen Basel-Stadt, Zürich, Zug und Genf in den Einkaufstaschen. Die Supermärkte von Coop mit dem höchsten Bio-Umsatz-Anteil befinden sich in Winterthur, Zürich und in Arlesheim. Der Bio-Umsatz-Anteil gemessen am gesamten Umsatz beträgt an diesen Orten zwischen einem Viertel und einem Drittel. (pd/nil)