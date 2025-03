Allink: Branding für den Matcha-Kaugummi

Publiziert am 28.03.2025

Als Lösung für mehr Energie im Alltag entwickelten Ennio Kubli, Leon Bossard und Ljam Oehninger während ihrer Gymnasialzeit den Matcha-Kaugummi Chew Up, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach dem Auftritt in «Höhle der Löwen» – sie waren die jüngsten Teilnehmer in der Geschichte der Show – holte Chew up Allink mit ins Boot.

Die Zürcher Branding-Agentur verleiht Chew Up ein Design, das die natürlichen Vorteile von Matcha betont und den Nerv einer jungen Zielgruppe treffen soll. Im Fokus steht das Packaging Design. Dieses greift aktuelle Food-Trends auf und möchte bewusst mit den klassischen Konventionen des Kaugummi-Segments brechen. Passend zum Branding und Packaging Design entwickelte allink eine Markenbildwelt und ein Kommunikationskonzept. (pd/awe)