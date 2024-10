Organisationsführung: Buch über besseren Flow in Teams erschienen

Publiziert am 22.10.2024

2015 haben Nadja Schnetzler und Laurent Burst das Onlinemagazin Republik mitgegründet und danach mitaufgebaut. 2018 sind die beiden ausgestiegen, um sich anderen Projekten zu widmen (persoenlich.com berichtete). Seither haben Schnetzler und Burst verschiedene Organisationen dabei unterstützt, ihre Zusammenarbeit zu verbessern, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Darunter sind Swiss Life, die Mobiliar, das Amt für Arbeitslosenversicherung des Kantons Bern (AVA), der WWF und das Bücherfestival «Zürich liest».

Nun haben Schnetzler und Burst ein Buch zum Thema herausgebracht. «Zusammenarbeit im Flow» liefert laut dem Titel praxiserprobte Werkzeuge, die eine verbesserte Zusammenarbeit in Teams, Projekten oder Unternehmen versprechen.

Das Thema «Gute Zusammenarbeit» treibe sie seit über 30 Jahren an, egal ob bei der Ideenfabrik BrainStore, beim Aufbau der Republik oder in vielfältigen Projekten mit Teams aus allen Branchen, schreiben die beiden.

«Flow ist der Hebel, die Vereinfachung für das Thema gute Zusammenarbeit», erklärt Schnetzler. Wer auf den Flow achte, konzentriere sich darauf, was man jetzt tun könne, um etwas, das stockt, wieder in den Fluss zu bringen. Ihr Kollege Burst ergänzt: «In den meisten Organisationen ist der Flow komplett gestoppt, und vieles, was im Alltag passiert, ist nicht auf den gemeinsamen Purpose und gemeinsames Gestalten ausgerichtet.»

Das Buch «Zusammenarbeit im Flow» ist im Gabal Verlag erschienen und überall im Buchhandel erhältlich. (pd/wid)