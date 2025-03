J.P. Morgan Asset Management: Camilla Damm Leuziger verstärkt das Team

Publiziert am 11.03.2025

Camilla Damm Leuzinger verstärkt als Head of Marketing and Communication das Team von J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie verantwortet die Marketingstrategie von JPMAM Schweiz und arbeitet mit den regionalen und globalen Teams zusammen.

Sie kommt von UBS und Credit Suisse

Zuvor hatte sie leitende Marketing- und Kommunikationsfunktionen bei der UBS und Credit Suisse inne und bringt somit über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor mit. Mit ihrer Expertise in strategischer Marketingführung, integrierter Kampagnenplanung sowie Content-Strategie und Storytelling wird sie die Positionierung von JPMAM in der Schweiz weiter stärken und an Laura Geiger-Pancera berichten.

Als Teil des Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co unterstützt J.P. Morgan Asset Management Kundinnen und Kunden beim Aufbau ihrer Portfolios. (pd/awe)