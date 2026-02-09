Publiziert am 09.02.2026

«Gewinne eine gratis Werbekampagne!» Mit dieser Aktion ging die Werbeagentur Flayr im Dezember auf Kundenfang. Das im September 2025 gegründete Unternehmen verschenkte Konzeption und Umsetzung an interessierte Firmen (persoenlich.com berichtete).

Mit der Aktion sorgte Flayr für Aufmerksamkeit: Viele potenzielle neue Kunden meldeten sich auf das Gratis-Angebot. Rund zwei Monate und über 30 Bewerbungen später hat die Aktion einen Gewinner gefunden.

Nach Gesprächen mit allen Bewerbenden fiel die Entscheidung auf Carify. Die Plattform für flexible Auto-Abos steht vor wichtigen nächsten Schritten. Deshalb eigne sie sich ideal für eine Zusammenarbeit mit Flayr, schreibt die Agentur.

Sergio Studer, CEO und Mitgründer von Carify, kommentiert den Gewinn der Gratis-Kampagne so: «Die Zusammenarbeit bietet uns die Chance, die Kundenansprache bei Carify neu zu denken und unsere Botschaften mit der kreativen Power von Flayr auf das nächste Level zu heben.»

Offener Austausch habe von Beginn an im Mittelpunkt gestanden, erklärt Nadja Stickl, CEO und Gründerin von Flayr. «Den Bewerberinnen und Bewerbern war klar, dass diese Aktion kein selbstloses Projekt war. Für viele war die kreative Idee der eigentliche Anreiz und die Lust, mit uns ins Gespräch zu kommen und eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten.»

Für Flayr hat die Aktion gezeigt, wie gross das Interesse an neuen Kampagnenformaten ist und wie viele Organisationen derzeit an zukunftsrelevanten Themen arbeiten. Der wertvolle Austausch über Geschäftsmodelle, Herausforderungen und Kommunikationsansätze war zugleich ein Ansporn, diesen Dialog auch künftig weiterzuführen. (pd/nil)