Flayr: Zürcher Agentur dreht Pitch-Prozess um

Publiziert am 27.11.2025

Die Zürcher Agentur Flayr geht einen ungewöhnlichen Weg in der Kundenakquise: Statt selbst bei potenziellen Auftraggebern anzuklopfen, lädt sie Unternehmen ein, sich für eine kostenlose Kampagne zu bewerben. Die Gewinner werden Anfang Januar bekannt gegeben. In der Mitteilung heisst es: «Nimmt man all den Aufwand, die Zeit und das Geld, die in Kaltakquise oder ungewisse Pitches fliessen, könnte man davon genauso gut eine komplette Kampagne verschenken.»

CEO und Gründerin Nadja Stickl ergänzt: «Wir glauben daran, dass gute Zusammenarbeit beginnt, bevor Verträge entstehen. Diese Aktion ist ein Türöffner für Begegnungen, Gespräche und neue Möglichkeiten.»

Für die Gewinnspiel-Aktion hat das Team eine eigene Kampagne entwickelt, die mit medialen Konventionen spielt. Ein Video inszeniert die Ankündigung mit überspitzter Dramatik im Stil von Breaking News und romantischen Komödien. «Warum? Weil Humor verbindet. Weil PR manchmal absurd ist. Und weil wir lieber lachen, als uns zu verstecken», heisst es in der Mitteilung.

Stickl gründete die Agentur zusammen mit Michel Schmidt als CCO und Andreas Fuss als Strategic Advisor (persoenlich.com berichtete). Das Trio positioniert sich als «kreative Möglichmacherin», die Kreativität, Produktions-Know-how und Strategie von Anfang an verbindet. «Die Aktion ist eine Einladung, uns über das kennenzulernen, was wir gestalten – nicht über das, was wir behaupten», wird Schmidt in der Mitteilung zitiert.

Der Gewinner erhält laut Teilnahmebedingungen eine Marketingkampagne mit einem maximalen Leistungswert von bis zu 40'000 Franken. Darin enthalten sind Strategie und Konzept, Kreativleistungen und Produktion. Externe Kosten wie Media-Budgets, Lizenzen oder zusätzliche Produktionsaufwände sind hingegen nicht enthalten. (pd/cbe)