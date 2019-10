Storyhub ist ein Spin-off von Carpe Media, die vor über zehn Jahren als rein digitaler Verlag für Special-Interest-Medien gegründet wurde. «Der Erfolg mit unseren Plattformen durch hochwertige Inhalte machte immer mehr Werbeauftraggeber auf uns aufmerksam, die Content Marketing für sich entdeckten. So entstanden immer mehr inhaltsgetriebene Projekte in Zusammenarbeit mit unseren Kunden», sagen die Geschäftsführer Johannes Hummel und Andy Waldis. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, habe Carpe Media nun beschlossen, diesen Bereich in eine eigenständige Agentur zu überführen.

Storyhub beschäftigt zehn Mitarbeitende und ist wie Carpe Media an der Goethestrasse in Zürich angesiedelt.



Content Marketing sei die Antwort auf das heutige Ad Fatigue durch Push Marketing, sagen Johannes Hummel und Andy Waldis im Interview. Es sei dann die richtige Disziplin, wenn ein Kunde möglichst früh im Entscheidungsprozess seiner bestehenden und potenziellen Kunden präsent sein möchte und diese weiter begleiten will, so Hummel.

«Schafft es das Unternehmen, ein Bedürfnis des Kunden mit für diesen relevanten Inhalten zu erfüllen, ist die Chance gross, diesen letztlich auch zu einem Abschluss zu führen. Mit einem Content Hub oder Portal kann man einen grossen Teil dieses Prozesses abbilden und mittels Analysen und Optimierungen auf dem eigenen Kanal laufend verbessern», so Hummel weiter. So entstehe ein Sales Funnel, der tiefe Einblicke in das Kundenverhalten ermögliche. «Das gilt übrigens auch für kleine Unternehmen, die beispielsweise in einem ganz engen Themenbereich tätig sind. Etwa ein Anbieter von Farben und Malwerkzeug, der einen Content Hub zum Thema Wohnungs-Farbgestaltung betreibt», sagt Waldis. (eh)