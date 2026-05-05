Contcept Communication: Catherine Purgly ist neu im Team

Publiziert am 05.05.2026

Die Zürcher PR-Agentur Contcept Communication hat Catherine Purgly als neue Mitarbeiterin in den Bereichen Strategie und Beratung gewonnen. Mit dem Zugang baut die Agentur ihre Kompetenz in PR und Corporate Communications aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mich überzeugt vor allem das inspirierende und wertschätzende Umfeld bei Contcept Communication. Gemeinsam mit den Inhabern Barbara Ryter und Andreas Messerli freue ich mich, das Dienstleistungsangebot der Agentur weiter zu stärken», wird Purgly zitiert.

Purgly bringt langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Kommunikation, Marketing und Verbandsführung mit. Während acht Jahren leitete sie als Geschäftsführerin die Leading Swiss Agencies, den Branchenverband der Schweizer Kommunikationsagenturen. Davor war sie über 25 Jahre in verschiedenen Kommunikationsagenturen als Beraterin und Strategin mit Führungsverantwortung tätig.

«Ich habe Catherine bei den Leading Swiss Agencies als kluge, präzise und humorvolle Persönlichkeit kennengelernt», so Andreas Messerli, Co-CEO von Contcept Communication. «Dass sie nun Teil von Contcept Communication ist, freut mich sehr.» (pd/cbe)