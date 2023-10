Grip: Catherine Purgly wird Managing Partnerin

Die Leitung der Grip Agency, eine 2003 gegründete, inhabergeführte Kommunikationsagentur in Zürich, liegt in den Händen der Inhaber Thomas Biedermann, Daniel Schranz und Patrick Milo – und ab dem 1. Januar 2024 auch von Catherine Purgly.

Purgly leitete acht Jahre lang die Geschäftsstelle von Leading Swiss Agencies (LSA), dem Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz. Ende November wird sie diese Position verlassen, um als Managing Partnerin bei Grip die Co-Geschäftsführung der Agentur sowie die Verantwortung für den Bereich Branding & MarCom zu übernehmen.

Mit «umfangreicher Erfahrung und Branchenkenntnis in der Marken- und Marketingkommunikationsberatung auf Agenturseite» tritt sie ihre neue Rolle an, wie es in einer Mitteilung. Ihre Karriere führte sie durch Unternehmen wie Publicis, Advico Young & Rubicam, Wunderman und die Draftfcb/Lowe Group. Dort war sie Mitglied der Geschäftsleitung und für die strategische Planung verantwortlich. Bevor sie 2015 LSA-Geschäftsführerin wurde, war sie als selbstständige Beraterin für Markenstrategie und -konzeption tätig.

«Ich freue mich sehr, bei einer renommierten Zürcher Kommunikationsagentur wie Grip als Partnerin einzusteigen und sie dabei zu unterstützen, das Leistungsportfolio in einer Weise zu diversifizieren, das die digitale Transformation unserer Mandanten entscheidend fördert», wird Catherine Purgly zitiert.

Thomas Biedermann, Gründer und Mitinhaber der Agentur wird die Übergabe der operativen Leitung des Bereichs Branding & MarCom an Catherine Purgly begleiten, während er neu als Head of Strategy agieren sowie die führende Immobilienmarketing-Kompetenz von Grip weiter ausbauen wird.

«Mit Catherine Purgly schliesst sich der Kreis, denn meine Geschäftspartner und ich kennen und schätzen sie schon seit vielen Jahren. Sie war von Anfang an unsere Wunschkandidatin für den Ausbau unserer Agenturleitung. So freuen wir uns schon heute, den weiteren Weg von Grip gemeinsam mit ihr zu gehen und die Agentur für die Zukunft auszurichten», betont Thomas Biedermann. (pd/cbe)