Publiziert am 25.07.2025

Das Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV) baut seine Präsenz in der Romandie aus. Der Berufsverband hat beschlossen, die Stelle in der Westschweiz von bisher 20 auf 50 Prozent zu erhöhen.

Die neue Position übernimmt die 31-jährige Chamsi Diba, die über eine juristische Ausbildung verfügt und Praxiserfahrung in einer Genfer Anwaltskanzlei gesammelt hat. In der Audiovisionsbranche war sie 2024 und 2025 als Script-Assistentin und Produktionsassistentin bei zwei in Genf produzierten Fernsehserien tätig. Zudem arbeitete sie zweimal als Pressesprecherin für das Geneva International Film Festival (GIFF), wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Stellenaufstockung erfolgte in Zusammenarbeit mit den Delegierten und dem Pôle romand. Diba wird sich der Branche während des Filmfestivals Locarno vorstellen. Ihr Amtsantritt ist für den 11. August 2025 geplant.

Der SSFV vertritt nach eigenen Angaben über 800 Mitglieder und bezeichnet sich als grössten Verband der Arbeitnehmenden in der Schweizer Audiovisionsbranche. (pd/cbe)