Martin Schläpfer ist auf Du und Du mit «tout Berne». Als Cheflobbyist zieht er die Strippen hinter den Kulissen des Politbetriebs im Bundeshaus. In der Radiosendung «Focus» verrät er, wie Bundesbern wirklich tickt.

«Wir sind die Nachtschattengewächse im Politbiotop», sagt Schläpfer. Als Cheflobbyist der Migros und ehemaliger Bundeshausjournalist kennt er die Tricks und Kniffe in Bundesbern wie kein Zweiter. Ende Jahr geht er in Pension. In «Focus» gibt Schläpfer Einblick in die Welt hinter den Schlagzeilen und den Botschaften des Politbetriebs.

SRF 3 Focus: Montag, 3. Dezember, 20 Uhr (pd/eh)