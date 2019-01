Basler Verkehrs-Betriebe: Christian Ginsig wird Leiter Unternehmenskommunikation

Christian Ginsig wird neuer Leiter der Unternehmenskommunikation der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB). Der 46-Jährige tritt die Stelle in Basel spätestens per 1. August an, wie die BVB am Montag mitteilt. Ende 2017 war der frühere BVB-Kommunikationschef Stephan Appenzeller abrupt gegangen (persoenlich.com berichtete).

Ginsig ist PR-Berater und ÖV-Experte, seit acht Jahren ist er Mediensprecher der SBB. Bei der SBB hatte er zuvor unter anderem den Kundendienst geleitet, die Medienstelle mit aufgebaut und die Kundenkommunikation weiterentwickelt. Derzeit absolviert Ginsig eine Weiterbildung im Bereich MAS Digital Business.

Nach Appenzellers Abgang hatte bei den BVB zuerst dessen Stellvertreterin Claudia Demel den Geschäftsbereich Kommunikation und Public Affairs geführt. Inzwischen amtet Sprecher Benjamin Schmid als Interims-Kommunikationsleiter. Nach Appenzellers Abgang ist die BVB-Leitung reorganisiert worden, was den leicht abweichenden Titel erklärt – die Rolle ist aber dieselbe geblieben. (sda/pd/as)