Dr. W. A. Günther Media Rent: Christian Stoob wird neuer CEO

Die erfolgreiche Integration in die Messerli Group AG und der Wechsel zu einer breiter aufgestellten Firma mit neuem Erscheinungsbild sowie der Ausbau der External Services Sparte und der Neugewinn von Kunden und Marktanteilen sind nur ein paar der zahlreichen Erfolge, die Thomas Post und das Mediarent-Team in den vergangenen vier Jahren verbuchen durften, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Nachfolger von Thomas Post konnte der Verwaltungsrat der Messerli Group AG Christian Stoob gewinnen. Er arbeitet seit vier Jahren als Key Account Manager für die Mediarent und könne als «optimale» Neubesetzung des Geschäftsführers bezeichnet werden. Durch seine langjährige Tätigkeit in der Kundenbetreuung der Mediarent kenne er die Stärken und Schwächen des Unternehmens sowie Kunden und deren Bedürfnisse bis ins Detail. Als grosser Kommunikator verfüge er über ein breites Netzwerk und bringe viel Erfahrung aus früheren beruflichen Stationen mit, die er gewinnbringend für die Mediarent einbringen könne. Die Neubesetzung erfolgt per 1. November 2019.

Andreas Messerli, Präsident des Verwaltungsrates der Messerli Group AG: «Wir sprechen Thomas Post unseren ausdrücklichen Dank für sein grosses Engagement und die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren aus. Wir wünschen ihm für seine berufliche wie auch private Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Es freut uns sehr, dass wir mit Christian Stoob einen würdigen Nachfolger gefunden haben, der aus den Reihen der Dr.W.A.Günther Media Rent AG kommt und durch sein Fachwissen sowie sein berufliches und persönliches Engagement in den vergangenen Jahren entscheidend zum Geschäftserfolg beigetragen hat. Wir wünschen Christian Stoob bei seiner neuen Aufgabe viel Freude und Erfolg.» (pd/lol)