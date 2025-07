Publiziert am 21.07.2025

Der bisherige Fokus auf Kampagnen, digitale Auftritte und Brandings bleibt zwar bestehen, soll aber unter dem neuen Namen mit einem geschärften Profil fortgeführt werden. Das steht in einer Medienmitteilung. Laut Richi Brändli, Gründer und Inhaber der Agentur, reflektiert der kürzere Name Yeas die Arbeitsweise und Denkweise des Teams präziser als der bisherige, als zu lang empfundene Name Yes Creative Digital Marketing.

Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und beschäftigt aktuell zehn Mitarbeitende. Mit dem Namenswechsel will Yeas die Kernwerte der Agentur – kreative Ideen, persönliche Beratung und ergebnisorientierte Arbeit – stärker hervorheben. Das Ziel sei es, die Energie auf Umsetzungen zu legen, die eine konkrete Wirkung erzielen. Die Agentur strebt an, Auftritte und Botschaften ihrer Kunden prägnant zu gestalten. Der Standort in Chur sowie das Angebot als Full-Service-Agentur werden beibehalten. (pd/nil)