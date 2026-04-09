SSFV: Claude Witz wird Geschäftsleiter

Publiziert am 09.04.2026

Claude Witz folgt beim Schweizer Syndikat Film und Video (SSFV) auf Nicole Barras. Sie hatte ihren Rücktritt im Februar angekündigt. Sie verlässt den Verband nach zwölf Jahren an der Spitze und plant eine Auszeit mit anschliessender Neuorientierung (persoenlich.com berichtete).

«Der SSFV liegt mir persönlich und politisch am Herzen – ein gut organisierter Berufsverband ist für mich die Grundlage, um faire und nachhaltige Arbeitsbedingungen durchzusetzen und die Weiterentwicklung des Schweizer Filmschaffens aktiv zu gestalten», wird Witz in einer Mitteilung zitiert.

Witz verfügt laut Communiqué über mehr als zehn Jahre Erfahrung als Herstellungs- und Produktionsleiter für Kino- und Serienproduktionen in allen Schweizer Sprachregionen. Insgesamt ist er seit über 25 Jahren in der Filmbranche tätig, zunächst in der Kameraabteilung und als Beleuchter, später in der Produktion.

Er studierte Filmwissenschaften und Englisch in Lausanne sowie visuelle Kommunikation an der ECAL. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert er sich in der Aus- und Weiterbildung: Seit 2022 ist er bei Focal als Programmverantwortlicher für organisatorische Filmberufe tätig, seit 2025 Head of Studies von Production Value. Zudem unterrichtet er an der ZHdK und ist Mitglied der Fachkommission Fiction der Zürcher Filmstiftung.

Der SSFV will seine Rolle in einer Phase des strukturellen Wandels in der audiovisuellen Branche weiter ausbauen und sich für Arbeitsbedingungen, Produktionsstrukturen und den Produktionsstandort Schweiz einsetzen. (pd/cbe)