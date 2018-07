Bern Welcome: Corinne Gerber wird Kommunikationschefin

Ab September werden Corinne Gerber als Leiterin Content und Kommunikation und Marie-Line Michel als Content- und Kommunikationsmanagerin zum Team von Bern Welcome stossen. Sie treten die Nachfolge von Nicole Schaffner und Livia Schönenberger an, die beide ab August eine neue berufliche Herausforderung annehmen werden. Seit Mitte Juni bis Ende September hilft Neda Golafchan als Content- und Kommunikationsmanagerin ad interim, das operative Geschäft aufrechtzuerhalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gerber verfügt über einen Bachelor in Betriebsökonomie mit Vertiefung Kommunikation und Marketing sowie über einen Master in Business Development und Promotion. Die 30-Jährige bringt mehrjährige Berufserfahrung in der Marketing- und Kommunikationsbranche mit: Aktuell arbeitet sie bei Red Bull in Baar und trägt die Gesamtverantwortung für die Erlebniswelt Red Bull Media World. Vorher war sie als Strategieassistentin bei der SBB tätig.

Michel verfügt über einen Bachelor in Sozialwissenschaften und schliesst per August das Masterstudium in Corporate Communications in Lugano ab. Die 26-Jährige hat in verschiedenen Praktika Berufserfahrung gesammelt, unter anderem bei Marker & Völkl International in Penzberg und GoPro in München. Seit zwei Jahren zeichnet sie verantwortlich für die Kommunikation rund um das «Ride on Music Festival» in Gstaad. (pd/cbe)