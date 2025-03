Swisscom: Corporate Communications neu aufgestellt

Publiziert am 19.03.2025

Seit Juni 2024 leitet Myriam Käser als Mitglied der Konzernleitung die Abteilung Group Communications & Corporate Responsibility (GCR) von Swisscom. Gemeinsam mit ihrem Führungsteam hat sie in einem Strategieprozess neue Ziele und Schwerpunkte definiert, die auch eine organisatorische Weiterentwicklung der Abteilung nach sich ziehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Andrea Meier, bisherige Head of Partnerships & Live Experience bei GCR, übernimmt den neu konzipierten Bereich Corporate Communications, in dem Newsdesk, Mediendienst und Filmteam mit der Bereichskommunikation zusammengeführt werden. Die Nachfolge von Andrea Meier im Bereich Partnerships & Live Experience übernimmt ihre bisherige Stellvertreterin Julia Werner.

Zur Stärkung von AI und Comm Tech übernimmt Michèle Westhues Estermann den bei GCR neu geschaffenen Bereich Comm Tech & Transformation. In diesem Team wird digitale Expertise zur Beschleunigung der AI-getriebenen Transformation innerhalb Group Communications & Corporate Responsibility gebündelt.

Andrea Meier, Head of Corporate Communications

Nach Abschluss des Masterstudiums in Business Administration (MSc BA) an der Universität Bern startete Andrea Meier als Trainee bei Swisscom und absolvierte als Fachexpertin verschiedene Entwicklungsschritte. Als Teil des Führungsteams der Marketingkommunikationsabteilung leitete sie den Bereich Sponsoring & Live Experience zunächst im Co-Lead und seit 2020 in alleiniger Funktion. Sie verantwortete ein Sponsoring-Portfolio mit nationaler Strahlkraft und Partnerschaften etwa mit dem Schweizerischen Fussballverband, der Swiss Football League, Radio Energy, dem Locarno Film Festival oder dem Swiss Economic Forum. Andrea Meier engagiert sich als Dozentin an mehreren Hochschulen und ist ehrenamtlich in verschiedenen Branchenverbänden, Expertengruppen und Netzwerken tätig.

Julia Werner, Head of Partnerships & Live Experiences

Julia Werner verfügt über einen Master of Science in Business Administration mit Schwerpunkt Strategic Entrepreneurship der Universität Bern. Seit 2010 ist sie bei Swisscom in verschiedenen Rollen tätig und verantwortete etwa strategische Partnerschaften in den Bereichen Musik, Film und Fussball. 2016 – 2018 leitete sie das ehemalige Sponsoring & Live Experiences Team für Privatkunden, 2019 – 2020 war sie Co-Leiterin des Bereichs Partnership und Live Experiences. In ihrer Rolle als Stellvertreterin dieser Abteilung hat sie seit 2020 das Sponsoring-Portfolio von Swisscom strategisch weiterentwickelt und geprägt.

Michèle Westhues Estermann, Head of Comm Tech & Transformation

Michèle Westhues Estermann studierte an der ZHAW Journalismus und Kommunikation und hat einen Master of Advanced Studies in Digital Marketing and Communication Management der Hochschule Luzern. Sie startete 2008 bei Swisscom als Communications Manager im Grosskundenbereich und war seither in verschiedenen Rollen und Leitungsfunktionen bei Swisscom tätig: Als stellvertretende Leiterin des B2B-PR-Teams von 2010 – 2012, als Head of Public Relations von 2013 – 2015 und danach als Projektleiterin diverser strategischer und digitaler Projekte innerhalb der Unternehmenskommunikation. Bereits in ihrer bisherigen Funktion trieb sie den Einsatz von AI in der Kommunikation voran und engagierte sich für den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Swisscom. Michèle Westhues Estermann lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Zürich. (pd/awe)