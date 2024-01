Blue Entertainment: Cyril Wick wird neuer CEO

Nach fünf Jahren hat sich Wolfgang Elsässer, CEO von Blue Entertainment und Head of Entertainment bei Swisscom, entschieden, per 1. Juni 2024 eine neue Aufgabe zu übernehmen. Er will sich laut einer Mitteilung extern orientieren. Sein Nachfolger wird Cyril Wick, heute Leiter Wingo und Drittmarken bei Swisscom.

«Das Blue-Team hat unter Wolfgangs Führung hervorragende Arbeit geleistet – die ganzheitliche Weiterentwicklung unseres Entertainment-Angebots in den letzten Jahren kann sich wirklich sehen lassen», lässt sich Dirk Wierzbitzki, Verwaltungsratspräsident der Blue Entertainment AG und Leiter Privatkunden bei Swisscom, zitieren.

Cyril Wick ist seit 2017 Leiter Wingo und Drittmarken bei Swisscom, heisst es weiter. In diesen sieben Jahren habe er mit seinem Team unter anderem die Coop Mobile Marke auf dem Swisscom Netz eingeführt, die Marke M-Budget weiterentwickelt und den Brand Wingo «zu einer namhaften Schweizer Telco-Marke aufgebaut».

«Ich freue mich sehr darauf, die Führung der Blue Entertainment AG von Wolfgang Elsässer zu übernehmen und gemeinsam mit dem ganzen Team unsere Angebote für unsere bestehenden und zukünftigen Kundinnen und Kunden weiter auszubauen», lässt sich Wick zitieren.

Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Cyril Wick in verschiedenen Sales- und Leitungspositionen in der Telco-Branche, unter anderem bei Fust und ThePhoneHouse, bevor er 2008 zu Swisscom kam. (pd/cbe)