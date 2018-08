Dani Ernst ist seit Anfang August Senior Consultant bei Furrerhugi. Als breit aufgestellter Kommunikationsprofi wird er seine Kompetenzen in den Bereich Strategie und Konzeption einbringen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir freuen uns, mit Dani Ernst einen Kommunikationsprofi mit breiter Erfahrung aus der Privatwirtschaft, Non-Profit-Organisationen sowie dem Agenturleben bei uns zu wissen», wird Andreas Hugi, CEO & Managing Partner Furrerhugi, zitiert.

Ernst sammelte in seiner bisherigen Laufbahn vielfältige Erfahrungen in der Privatwirtschaft und bei Non-Profit-Organisationen, wo er leitende Funktionen im Bereich der Kommunikation und Marketing verantwortete. In den letzten Jahren war er überwiegend in der Medienbranche aktiv: Bei Tamedia war er in die klassische Unternehmenskommunikation eingebunden und bei der Agentur Feinheit hat er für Kampagnen Strategien und Konzepte entwickelt. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Regionalgesellschaft SRG Deutschschweiz zuständig für die Arbeit in und mit den Gremien und zeichnete für die Neuausrichtung aller Kommunikationskanäle und der Events des Vereins verantwortlich.

Ernst hat an der Universität Bern und an der Vrjien Universiteit Amsterdam Politikwissenschaft, Medienwissenschaft und Soziologie studiert. (pd/cbe)