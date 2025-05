Rapperswil-Jona: Daniel Keller wird neuer Kommunikationschef

Publiziert am 30.05.2025

Die Stadt Rapperswil-Jona hat die Leitung ihrer Kommunikationsstelle neu besetzt. Per 1. Juni übernimmt Daniel Keller diese Funktion in einem 100-Prozent-Pensum. Der 36-Jährige war bereits seit Oktober 2024 als Social-Media-Verantwortlicher für die Stadt tätig und hat in den letzten fünf Monaten den Betrieb der städtischen Kommunikation gemeinsam mit dem Team sichergestellt.

«Im Verlauf des anspruchsvollen Bewerbungsprozesses hat sich klar gezeigt, dass er für uns der ideale Kandidat ist», freut sich Stadtpräsidentin Barbara Dillier über die interne Lösung, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Keller bringe fundierte Erfahrung in der Kommunikation mit – insbesondere im digitalen Bereich. «Damit rüsten wir uns für die Zukunft und sind bestens auf kommende Herausforderungen vorbereitet.»

Die Neubesetzung folgt auf das gescheiterte Engagement des Moderatorenduos Regula Späni und Stefan Bürer (persoenlich.com berichtete). Die ehemalige TV-Moderatorin hatte nach nur zwei Wochen ihren Rücktritt erklärt, woraufhin auch ihr Ehemann auf seinen geplanten Einstieg verzichtete.

Keller verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen nationalen und regionalen Redaktionen. Er ist ausgebildeter Medien- und Kommunikationstrainer und war während mehrerer Jahre für die Kommunikation der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL in der Schweiz mitverantwortlich. Der zweifache Familienvater hat an der ZHAW ein Studium in Organisations- und Krisenkommunikation absolviert und ist in der Region aufgewachsen.

«Unser Ziel ist es, ehrlich, bürgernah und transparent zu kommunizieren», sagt Keller laut Medienmitteilung zu seiner neuen Aufgabe. «Dafür ist es entscheidend, gut zuzuhören und die Bedürfnisse der Bevölkerung genau zu kennen.» (pd/cbe)