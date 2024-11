ESC: Das Kommunikationsteam ist komplett

Publiziert am 05.11.2024

Das Finale des nächsten Eurovision Song Contest (ESC) findet am 17. Mai 2025 in der Basler St. Jakobshalle statt. Die Kommunikationsabteilung hat ihre Arbeit im Meret Oppenheim Hochhaus in Basel aufgenommen und wird von Edi Estermann als Head of Communications geleitet (persoenlich.com berichtete).

Zum Team gehören gemäss einer Mitteilung Carla Peterhans als Communication Specialist, die zuvor als Head of Communications bei der Agentur NK Media in Zürich tätig war, sowie Adrian Erni als Mediensprecher mit einem 90-Prozent-Pensum, der von der Republica in Bern kommt.

Ab Dezember verstärkt Sarina Künzli, vormals Group Communications & Engagement Leader bei Selecta, das Team als Mediensprecherin. Sibylle Tornay betreut die französisch- und italienischsprachigen Medien im Mandat. Andrea Vogel bringt ebenfalls im Mandatsverhältnis ihre ESC-Erfahrung als ehemalige Kommunikationsverantwortliche der Schweizer ESC-Delegation ein. Die Krisenkommunikation liegt bei Alice Chalupny von Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten. Die Social-Media-Abteilung wird von Alessandra Martinelli geleitet, die parallel weiterhin für die SRG-Kommunikation der Generaldirektion in Bern arbeitet.

Die gesamte ESC-Projektleitung in Basel liegt bei den Co-Executive Producers Moritz Stadler und Reto Peritz. Die Vorbereitungen laufen parallel zu einem Referendum. Das Medieninteresse am Eurovision Song Contest, der als grösster Musikwettbewerb der Welt gilt, ist hoch. (pd/cbe)