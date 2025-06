Swisscontent: Das Kreativteam wird verstärkt

Publiziert am 13.06.2025

Swisscontent aus Zürich hat zwei neue Art Directors eingestellt: Paul Labun und Sandro Nicotera erweitern das Kreativteam der Agenturgruppe, wie es in einer Mitteilung heisst.

Paul Labun studierte Kunstpädagogik in der Ukraine und Kommunikationsdesign in Deutschland. Er verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung und war an Kampagnen für Marken wie Die Mobiliar, Helsana, Ikea, Suzuki, Aldi und Caran d'Ache beteiligt. Seine Arbeiten wurden mit nationalen und internationalen Auszeichnungen gewürdigt.

Sandro Nicotera arbeitet seit über 25 Jahren als visueller Gestalter in Creative Direction und Kampagnenentwicklung. Er absolvierte einen Master in Strategic Design und gründete 2024 das Studio NullPlan mit, das sich auf verantwortungsvolle Zukunftsstrategien spezialisiert hat. Diese Tätigkeit führt er parallel zu seiner neuen Rolle bei Swisscontent weiter.

Die Agenturgruppe besteht aus Swisscontent, Forward Advisors und Women in Business. Sie arbeitet unter dem Leitsatz «Corporate Storytelling driving Transformation» für Kunden wie Hugo Boss, Franke, Ricola, KaDeWe, Roche und die Kalaidos Bildungsgruppe im Bereich strategiebezogene Unternehmenskommunikation. (pd/cbe)