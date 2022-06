Sunrise: Das neue Logo hat einen US-Zwilling

von Christian Beck

«Das Logo kommt mir doch irgendwie bekannt vor», so die Worte eines persoenlich.com-Lesers. Gemeint ist der neue Auftritt von Sunrise, der vor gut einem Monat vorgestellt wurde. Die sogenannte «Aurora» ist angelehnt an einen Sonnenuntergang. Entwickelt wurde das Redesign von der vielfach ausgezeichneten Design- und Technologieagentur Rufus Leonard aus London (persoenlich.com berichtete).

Tatsächlich gleicht das Logo sehr stark jenem des US-amerikanischen Snowboard- und Skiherstellers Season Equipment, LCC – oder kurz Season Eqpt. Die Marke wurde im Jahr 2020 von Profi-Snowboarder Austin Smith und Skiprofi Eric Pollard gegründet.

Bei Sunrise heisst es, dass alle notwendigen Abklärungen getroffen worden seien. «Insbesondere hat eine sorgfältige und im für Sunrise relevanten Waren- und Dienstleistungsbereich durchgeführte Markenähnlichkeitsrecherche ergeben, dass es keinerlei Kollision mit älteren Marken von Season Equipment, LLC gibt», so Sunrise-Sprecherin Therese Wenger auf Anfrage von persoenlich.com. Season Equipment, LLC sei ein US-Unternehmen, das sich in einem völlig anderen Geschäftsbereich bewege. Wenger: «Kollisionen auf dem Markt sind somit ausgeschlossen.»

Wie es bei Sunrise weiter heisst, sei es zudem «völlig unmöglich und auch nicht notwendig, global auszuschliessen, dass in jeglichen Geschäftsbereichen keine allenfalls ähnlichen Zeichen eingesetzt werden». Gerade bei sehr schlichten und reduzierten Formen sei dies immer möglich. «Bei Sunrise besteht überdies die einzigartige Besonderheit, dass sich das Logo jeweils auf den Hintergrund beziehungsweise Horizont bezieht und sich die Wirkung des Logos mit diesem zusammen ergibt», so Wenger weiter.

Aus all diesen Gründen hat Sunrise keinen Kontakt mit Season Eqpt. aufgenommen. «Wir sehen in dieser Angelegenheit auch keinen weiteren Handlungsbedarf», so Wenger.

persoenlich.com hat Season Eqpt. auf verschiedenen Kanälen mehrmals kontaktiert. Eine Stellungnahme blieb bislang aus.