Freitag: Das Original sagt den Kopisten danke

Zum 30. Geburtstag blickt Freitag zurück auf seine Anfänge. Mit einer liebevollen Hommage bedankt sich die Zürcher Taschenmacherin bei den Kopistinnen und Kopisten, welche die Freitag-Tasche in all den Jahren zum Original gemacht haben – «ganz besonders bei einer der grössten Supermarktketten der Schweiz», wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der limitierten «F13-D Copy Cat» macht Freitag das Donnerstag-Plagiat aus den 1990ern-Jahren zum rezyklierten Original und verkauft die Taschenunikate noch bis am Samstag bei den «Donnerstag-Wochen» im zum Supermarkt umgebauten Flagship Store in Zürich. Der Gewinn aus der Aktion wird zu 99 Prozent an das gesellschaftliche Engagement eines Schweizer Detailhändlers gespendet.

Die Imagefilm mit der Geschichte über die Donnerstag-Wochen wurde vom Hamburger Regisseur Uwe umgesetzt. Hinter der Kamera sass Simon Roloff. (pd/cbe)