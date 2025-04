Stämpfli Kommunikation: Das Schreinerhandwerk soll gestärkt werden

Publiziert am 09.04.2025

Im Jahr 2023 entschieden sich 3,5 Prozent mehr Jugendliche für eine Schreinerlehre als im Vorjahr. Dennoch gibt es Wissenslücken über die Karrieremöglichkeiten – nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Eltern, Lehrpersonen und weiteren Entscheidungsträgern.

Eine neue Marketingkampagne, die in diesen Tagen lanciert wird und bis ins Jahr 2030 laufen wird, verfolgt zwei Hauptziele. Einerseits die Stärkung des Bewusstseins für regional gefertigte Schreinerprodukte, denn die Nachfrage nach lokal produzierten Holzprodukten ist gross. Auf der neuen Webseite schreiner.ch erhalten Interessierte Einblick in die Vielfalt der Schreinerarbeiten von VSSM-Mitgliedsbetrieben.

Andererseits ist auch die Nachwuchsförderung durch gezielte Information Ziel der Kampagne: Die Informationsplattform traumjob-schreiner.ch, ab Juni mit zusätzlichen Inhalten, bietet Jugendlichen und ihrem Umfeld alle relevanten Informationen zu Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schreinerbranche, wie es in einer Mitteilung heisst. Die ersten Aktivitäten in diesem Kampagnenstrang starten im September.

Sämtliche Aktivitäten des VSSM, diese beiden Ziele zu erreichen, werden unter das Dach der neuen Kampagne gestellt. Aufgebaut ist diese auf der Verbandsmarke «Die Schreiner – Ihre Macher» und kann somit nur von VSSM-Mitgliedern genutzt werden.

Die Kampagne wurde gemeinsam mit Stämpfli Kommunikation in Bern erarbeitet und wird in Deutsch und Italienisch umgesetzt. So kann sie im ganzen Verbandsgebiet des VSSM eingesetzt werden. (pd/awe)