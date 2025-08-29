KS/CS Kommunikation: Das sind die drei Klassenbesten

Publiziert am 29.08.2025

48 neue Kommunikationsfachleute haben am Mittwoch im Bieler Farelhaus ihren eidgenössischen Fachausweis entgegengenommen. Die feierliche Zeremonie markierte den Abschluss der diesjährigen Berufsprüfung, die mit einer Erfolgsquote von 80 Prozent deutlich über dem Schweizer Durchschnitt eidgenössischer Berufsprüfungen lag (persoenlich.com berichtete).

Beste Absolventin war Anaïs Reine Yvonne Beatrice Marceau mit der Note 5,5, gefolgt von Pablo Rial Díaz und Jean Fabien Eckert (beide Note 5,3). «Dieses Diplom hat meine Sichtweise auf Kommunikation strategischer gemacht und mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich gestärkt», sagte Absolventin Stefania Maggiori zur Bedeutung der Ausbildung.

Praxisnahe Alternative zur Hochschule

Der eidgenössische Fachausweis bietet eine berufsbegleitende Alternative zur akademischen Laufbahn. Anaïs Marceau, eine der Besten ihres Jahrgangs, begründete ihre Entscheidung: «Ich habe mich bewusst gegen ein CAS und für den eidgenössischen Fachausweis entschieden, weil er praxisnah, berufsbegleitend und staatlich unterstützt und vor allem sofort anwendbar ist.»

Die Ausbildung ermöglicht es den Teilnehmenden, im Arbeitsprozess zu bleiben und ihr Wissen direkt anzuwenden. Patricia Podoleanu lobte die hohe Qualität: «Die Qualität der Ausbildung und der Prüfung war sehr hoch. Besonders die Prüfungsorganisation verdient grosses Lob. Der Anspruch war gross, jedoch gerechtfertigt und machbar.»

Politisches Engagement für Berufsbildung

Als nationale Prüfungsorganisation engagiert sich KS/CS Kommunikation Schweiz auch politisch für die Stärkung der Berufsbildung. In der kommenden Herbstsession der eidgenössischen Räte steht eine Motion zur Einführung der englischen Titelbezeichnungen «Professional Bachelor» und «Professional Master» für Abschlüsse der höheren Berufsbildung auf der Traktandenliste.

«Eine starke Idee. Viele können sich kein Studium leisten oder beruflich nicht pausieren. Der Titel ‹Professional Bachelor› gibt der Praxis den Wert, den sie verdient», unterstrich Absolvent Pablo Rial Diaz die Bedeutung dieser Initiative.

Sprungbrett für Führungspositionen

Der Fachausweis dient als Grundlage für weitere Karriereschritte. Absolvierende können mit der höheren Fachprüfung die nächste Stufe erreichen – bis hin zu Führungspositionen und Geschäftsleitungen. Die Branche benötigt qualifizierte Fachkräfte, die den steigenden Anforderungen an Kommunikation, Digitalisierung und Verantwortung gewachsen sind.

Die Diplomfeier wurde von langjährigen Partnern unterstützt: Faber-Castell überreichte edle Schreibgeräte, die drei besten Absolventen erhielten ein exklusives Wochenende im Hotel Belvedere in Locarno. Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband und das Unternehmen Shareforce unterstützen die Berufsbildung nachdrücklich. (pd/cbe)