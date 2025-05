Publiziert am 22.05.2025

Die beiden Gold-Auszeichnungen gingen an Seed Audio-Visual Communication: Der Film «Raum für Lebensfreude» für Tertianum Services wurde in der Kategorie Reputation Management ausgezeichnet, «Pioneering Economics» für das Department of Economics der Universität Zürich gewann in der Kategorie Education & Training.

Sechs Silber-Auszeichnungen erhielten: Seed Audio-Visual Communication für den Film «Mission Tomorrow» für Geberit in der Kategorie Branded Storytelling, Romeo & Jane für die achtteilige Serie «Wirtschaft und Gesellschaft» von SRF Schweizer Radio und Fernsehen in der Kategorie «Children and Youth – Educational Content», Bystronic Group für «People Power our Purpose», Maybaum Film für den B2B-Imagefilm für Fabromont in der Kategorie Marketing & Promotions (realisiert mit Agentur Agor Kommunikation & Design), Avista für «Viva Rossini» sowie Blush Films für «The Dream Factory».

Die WorldMediaFestivals, die seit 2000 von intermedia veranstaltet werden, haben in diesem Jahr 764 Einreichungen aus 29 Ländern bewertet. Die Schweiz war neben 28 anderen Nationen wie Deutschland, Frankreich, den USA und Japan vertreten.

Die Jury bewertet die Einreichungen nach sechs Kriterien: Zielgruppendefinition und -ansprache, Klarheit und Verständlichkeit der Botschaft, Kreativität und Originalität, technische Umsetzung, Erzählqualität sowie Gesamtwirkung und Effektivität. (pd/cbe)

