Boldt: David Brügger wird Partner in Zürich

Boldt hat sein Büro in Zürich eröffnet. Nachdem die Kommunikations- und Unternehmensberatung bereits früher dieses Jahr bekannt gegeben hat, dass Matthias Graf als Partner einsteigt, folgt nun die Bekanntgabe David Brüggers als Partner bei Boldt in Zürich. Zusammen sollen sie auf die Entwicklung der Märkte DACH und Frankreich fokussieren und das internationale Wachstum von Boldt unterstützen, heisst es in einer Mitteilung. Brügger übernimmt die Leitung der Bereiche Business Modelling und Technology.

Der Neuzugang habe zwei Jahrzehnte Erfahrung darin, Strategie, Go-to-Market und Technologie zusammen zu bringen und Executives und Boards in ambitionierten Transformationsprozessen zu beraten und bringt Arbeitserfahrung in zahlreichen Sektoren mit – unter anderem Media, Internationaler Handel, Konsumgüter oder Finanzdienstleistungen.

Während der letzten fünf Jahre war Brügger als CMO und CSO für Switzerland Global Enterprise tätig. Davor hatte er leitende Positionen in Marketing und Kommunikation bei HSBC und Generali. Er startete seine Karriere als Wirtschaftsjournalist und gründete «einige erfolgreiche Start-ups». (pd/maw)