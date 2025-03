PR/Ticular: Deborah Neufeld übernimmt die Leitung

Publiziert am 18.03.2025

Die Schweizer Boutique-Agentur für Public Relations und Brand Relations mit Expertise im Lifestyle- und Luxussegment eröffnet neue Büros in München und Bratislava, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der Expansion möchte PR/Ticular ihre internationale Wachstumsstrategie fortsetzen.

Der neue Standort München steht unter der Leitung von General Manager Deborah Neufeld, die seit dreieinhalb Jahren als Senior Account Managerin bei PR/Ticular in Zürich tätig ist. Die Journalistin verfügt über eine Luxus-und Lifestyle-Expertise und ist in Deutschland sowie international vernetzt. Die 42-Jährige lebte zehn Jahre in München und arbeitete als Autorin und Redakteurin u. a. für Elle, InStyle, Schweizer Illustrierte, Weltwoche, sowie SonntagsZeitung und Blick. Beim People-Magazin Bunte hatte sie zuletzt die Position der stellvertretenden Ressortleitung Fashion & Lifestyle inne.

Die im Jahr 2012 von Lucy Tallo gegründete Agentur hat sich mit ihrem Fokus auf Lifestyle- und Luxusmarken als feste Größe in der PR-Welt etabliert. Die Ausweitung der Präsenz auf Deutschland und die Slowakei entspringt dem konsequenten Bestreben des Unternehmens, die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden optimal zu erfüllen. (pd/awe)