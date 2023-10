Das Juwelierunternehmen Kurz 1948 hat einen neuen Auftritt. «Das ganze Projekt startete, mit dem Hinterfragen der Positionierung und der vorhandenen Botschaften der Marke», schreibt Die Werbekanzlei in einer Mitteilung.

Ein neuer Leitgedanke soll die Basis bilden, auf welche sich die Kommunikation und das Design für die nächsten Jahre stützen. Dieser lautet: «Everyday Luxury». «Jeder Tag schreibt seine eigene Geschichte und soll mit den Produkten von Kurz 1948 Erinnerungen schaffen, welche über Generationen anhalten», wird Katharina Rist, CMO von Kurz 1948, in der Mitteilung zitiert.

Das Hauptziel für das Design war es laut Agentur, etwas zu schaffen, was die Vision des Unternehmens verkörpert. Die Tradition sei der Stützpfeiler, der mit der Moderne nahtlos verbunden werde. So sei ein neues Erscheinungsbild entstanden, das sowohl bestehende Kundinnen und Kunden anspreche, als auch die Fantasie einer neuen Generation anrege.

Um dem Schmuck und den Uhren eine wertige Bühne zu geben, hat sich Die Werbekanzlei bei der neuen Hauptfarbe für einen dunkeln Grün-Braun-Ton entschieden. Dieser sei eine Weiterentwicklung der bisherigen Farbwelt von Kurz 1948, habe aber einen moderneren und kräftigeren Unterton erhalten und spiele nun eine viel zentralere Rolle als bisher – zum Beispiel als Hintergrund auf der neuen Website. Diese ist laut Mitteilung das tragende Element der neuen Erscheinung und kommt plakativ und grosszügig daher. Die Website lade zum Entdecken ein und lege grossen Wert auf die Customer Journey.

Zudem wurde eine komplett neue Bildwelt geschaffen, die «Everyday Luxury» transportieren soll. «Der tägliche Luxus ist nicht gebunden an einer Uhrzeit, an einen Ort, sondern an Momenten», schreibt die Agentur dazu. Der Fokus sei bewusst auf Bewegtbild gelegen, «denn so konnten wir Schmuckstücke und Uhren optimal inszenieren und die damit verbundenen Emotionen einfangen». Für die Idee konnte unter anderem Kristina Bazan gewonnen werden, die laut Mitteilung «wohl erfolgreichsten Brand Ambassadorin der Schweiz».

Das Juwelierunternehmen Kurz 1948 mit neun Boutiquen in den Städten und Regionen Zürich, Basel, Bern, Luzern, Lugano und Genf beschäftigt insgesamt rund 120 Mitarbeitende. Kurz 1948 führt zudem Uhren von begehrten Weltmarken im Sortiment.

Kunde: Kurz 1948; Leadagentur: Die Werbekanzlei (Konzept, Strategie, Kommunikation, Design, Planung); Produktionsagentur: Donewith.berlin (Planung, Produktion, Casting, Music, Grading). (pd/cbe)