Mjm.cc: Den Digital Economy Award kreiert

Aus dem SwissICT Award und dem Digital Transformationen Award ist der Digital Economy Award entstanden, welcher diesen Mittwoch, 21. November 2018 im Hallenstadion Zürich zum ersten Mal ausgetragen wird. Die Kreativagentur Mjm.cc war in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber verantwortlich für Konzept, Branding, Design, die Visual Animations sowie das Design der Trophäe. Ebenso ist sie mit der Durchführung der Veranstaltung betraut, wie es in einer Mitteilung heisst.

An der Digital Economy Award Night werden Preise in den Kategorien «Digital Innovation Of The Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» sowie «Highest Digital Quality» vergeben. Als Keynote Speaker tritt der australisch-britischen Zukunftsforscher Chris Riddell auf. Er war der allererste Chief Digital Officer (CDO) bei Mars Incorporated, wo er die Digitalstrategie von Markern wie Whiskas, Pedigree, Wringley, Starburst, Masterfoods, Snickers und Maltesers entwarf. Auftraggeber sind der Verband swissICT sowie die Netzmedia AG.

Verantwortlich bei Swiss Digital Economy Award: Carol Lechner (Geschäftsführung), Simon Zaugg (Kommunikation); verantwortliche Agentur: Mjm.cc; Creative Director: Martin J. Matt; Art Director, 3D Design: Christoph Marti; Design: Nora Holm; Visual animation: Mario Buholzer; Projektleitung: Silvio Miozzari; Technische Projektleitung: Fabian Reuteler; Eventmanagement: Florence Noelpp; Regie: Dani Lanz. (pd/cbe)