Der Medienverantwortliche der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA), Simon Bucher, verlässt das Generalsekretariat des Dachverbands auf 1. Oktober. Er stelle sich einer neuen beruflichen Herausforderung, wie es in einer Mitteilung heisst. Er werde eine Stelle als Projektleiter bei einer Kommunikationsagentur antreten.

Bucher ist seit knapp zwei Jahren für die SEA tätig. Von Beginn an sei ihm die Vernetzung der Medienschaffenden ein grosses Anliegen gewesen, was beispielsweise durch den SEA-Medientag erfolgreich realisiert worden sei. Er war verantwortlich für verschiedene Medien- und Kommunikationsprodukte der SEA und hat unter anderem die Verteilzeitung «Viertelstunde für den Glauben» als verantwortlicher Redaktor herausgegeben. Zudem hat er die Aktivitäten und Ziele verschiedener SEA-Arbeitsgemeinschaften in ihrer Kommunikationsarbeit unterstützt.

Die SEA bedauere den Weggang von Simon Bucher sehr und wünscht ihm gemäss Mitteilung «Gottes Segen» bei seiner neuen Tätigkeit. Für Buchers Nachfolger werde nun eine Persönlichkeit gesucht, welche «die Ziele der SEA von Herzen mitträgt und der Stimme der Christen in der Gesellschaft erneut ein Gesicht verleiht.» (pd/maw)