Nach der Fusion von Sunrise und UPC sowie der Dekotierung der Sunrise-Aktien von der Schweizer Börse SIX kommen die beiden Telekomanbieter auch juristisch unter ein gemeinsames Dach: Die Sunrise Communications AG und die UPC Schweiz GmbH werden rechtlich in der Sunrise UPC GmbH zusammengeführt.

Der neue rechtliche Gesellschaftsnamen werde ab dem 1. Mai in der offiziellen Unternehmenskorrespondenz verwendet, teilte Sunrise UPC am Freitag in einem Communiqué mit.

Für die Kunden ändere sich nichts. Auch die Produkte und Angeboten blieben dieselben. Die Marken «Sunrise» und «UPC» blieben bis auf Weiteres bestehen.

UPC-Besitzerin Liberty Global hatte im vergangenen Jahr Sunrise für 6,8 Milliarden Franken übernommen. Im Herbst hatte die Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) die Übernahme ohne Auflagen und Bedingungen bewilligt. Im Zuge der Fusion fallen bis Ende nächsten Jahres insgesamt rund 600 Jobs weg. Das entspricht rund 13,5 Prozent der 3350 Vollzeitstellen (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)