KMES Partner: Der Partnerkreis wird erweitert

Die frühere SBB-Topmanagerin und spätere CEO der Ascom, Jeannine Pilloud, und der ehemalige persönliche Mitarbeiter von Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold und Geschäftsleiter von Dr. Schenker Kommunikationszentrum für Wirtschaft und Politik, Stefan Wyer, verstärken ab 1. November die Beratungsgemeinschaft KMES Partner an den Standorten Zürich und Bern. Die vor über zehn Jahren durch Hans Klaus, Ruth Metzler und Daniel Eckmann gegründete und 2015 um Markus Spillmann erstmals erweiterte Beratungsgemeinschaft umfasst damit neu elf Partnerinnen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Sie alle würden über langjährige Führungs- und Managementerfahrung verfügen und sich mit ihren individuellen Fach-, Branchen- und Beratungsexpertisen ergänzen.

Jeannine Pilloud verfügt über einen Master in Architektur der ETH Zürich sowie einen MBA (IBM Corporate Program). Zurzeit absolviert sie an der HSG in St. Gallen den Master in Management & Law. Sie ist Mitglied des ETH Circle und hält diverse Mandate in Verwaltungsräten und Beiräten in der Schweiz und im Ausland. Zusätzlich legt sie ihren Fokus auf die Beratungstätigkeit zu Change-Prozessen, Digitalisierungsprojekten und Innovationsthemen in diversen Organisationen. Pilloud war bisher stark international ausgerichtet tätig und wird künftig für KMES Partner die internationalen Beziehungen und Mandate weiterentwickeln. Mit ihrer langjährigen Führungserfahrung auf der Ebene Konzernleitung ist sie laut Mitteilung prädestiniert, komplexe Themen und Problemstellungen für ein breites Spektrum von Klienten zu begleiten. Jeannine Pilloud lebt in Zollikon.

Stefan Wyer ist Politologe und Historiker mit breiter und langjähriger Exekutiverfahrung in Politik und Wirtschaft. Er studierte an den Universitäten Bern und Fribourg Geschichte und Politologie sowie Publizistikwissenschaft am Institut für Journalistik und Medienwissenschaft der Universität Fribourg. Wyer ist laut Communiqué ein erfahrener Politstratege und verfügt gleichzeitig über Führungserfahrung in international tätigen Konzernen und Organisationen. Sein Spezialgebiet ist die politische Kommunikation, welche er auch in leitender Funktion bei Lonza und dem Flughafen Basel-Mulhouse geführt hat. Stefan Wyer wird sein kommunikatives und politisches Knowhow für KMES Partner am Standort Bern für verschiedenste Branchen zur Verfügung stellen. Er lebt in Spiez. (pd/cbe)