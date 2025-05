Publiziert am 20.05.2025

Der internationale Anbieter für Medienmonitoring und Media Intelligence, Pressrelations, eröffnet zum 1. Juni einen neuen Standort in Paris, teilt er am Dienstag mit. Die Expansion nach Frankreich ist Teil der strategischen Wachstumsinitiative des Unternehmens in Europa und soll insbesondere auch Synergien für den Schweizer Markt schaffen, vor allem in der französischsprachigen Schweiz.

Die Führung des Pariser Büros wird Christophe Dickès als Managing Partner France übernehmen. Dickès bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Medienanalysebranche und eine zehnjährige Tätigkeit als Vizepräsident der Fédération Internationale des Bureaux d'Extraits de Presse (FIBEP) mit. Laut Dickès fehle dem französischen Markt derzeit ein Anbieter, der moderne KI-Technologie mit menschlicher Expertise verbindet – eine Lücke, die Pressrelations schliessen möchte, heisst es in der Mitteilung.

Mit der Etablierung in Frankreich erweitert Pressrelations sein Netzwerk, zu dem bereits Standorte in Berlin, Düsseldorf, Wien, Stans, Austin (Texas) und Shanghai gehören. Geschäftsführer Jens Schmitz betont den Mehrwert für bestehende und neue Kunden: Das Unternehmen biete mit seinem NewsRadar erstmals ein vollintegriertes Tool für den französischen Markt, das traditionelle und soziale Medien auf einer Plattform vereint. Gleichzeitig würden internationale Kunden aus der DACH-Region, den USA und China umfassenderen Zugriff auf die französische Medienlandschaft erhalten. (pd/spo)