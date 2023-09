Geschäftsberichte-Rating: Der Sieger heisst Schweizerische Post

Der Gesamtsieg des Schweizer Geschäftsberichte-Ratings geht an die Schweizerische Post. Auf Rang zwei ist Geberit und auf dem dritten Rang Sika. Der Sieger in der Kategorie Value Reporting heisst ebenfalls Sika. Die Gewinnerin in der Kategorie Design ist die Migros. Insgesamt wurden 236 Unternehmen durch vier Jurys bewertet, wie es in einer Mitteilung heisst. Bereits zum vierten Mal wurde zudem der Sonderpreis «Text» vergeben. Ausgezeichnet wurde hier ebenfalls der Geschäftsbericht der Post.

Gesamtsieger Geschäftsberichte der Schlussjury

Platz 1: Die Schweizerische Post

Platz 2: Geberit

Platz 3: Sika

Kategorie Design (Online und Print)

Platz 1: Migros

Platz 2: Banque Pictet und Dottikon ES Holding

Platz 3: Allreal

Kategorie Value Reporting (Online und Print)

Platz 1: Sika

Platz 2: Clariant

Platz 3: SGS

Aufsteiger des Jahres

Design: Phoenix Burckhardt Compression

Value Reporting: Interroll

Kategorie Text

Die Schweizerische Post



Die Preisträger konnten ihre Zertifikate am Donnerstagabend in Zürich von Jurypräsident Hans-Peter Nehmer entgegennehmen. Das Schweizer Geschäftsberichte-Rating wird jährlich vom HarbourClub – Chief Communications Officers – durchgeführt. Am Anlass nahmen rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil.

«Das ‹Big Picture› im Blick»

Im Schweizer Geschäftsberichte-Rating werden die Geschäftsberichte aller kotierten Unternehmen, die im SPI vertreten sind, aufgenommen. Die Liste wird mit den Unternehmen der 50 umsatzstärksten Unternehmen, den 15 Versicherungen mit dem höchsten Prämienvolumen und den 25 Banken mit der höchsten Bilanzsumme ergänzt und umfasst 2023 236 Unternehmen.

Dieses Sample wurde nacheinander von drei Jurys bewertet. Erstens durch die Jury Value Reporting des Instituts für Banking und Finance der Universität Zürich unter der Leitung von Alexander F. Wagner, zweitens durch eine Jury Design unter dem Patronat der ZHDK und der Leitung von Jiri Chmelik Noir Associates. Danach bewertete eine Schlussjury unter der Leitung von Hans-Peter Nehmer, Präsident HarbourClub und Head of Corporate Communications von Allianz Suisse, die zwölf besten durch die Vorjurys ausgewählten Geschäftsberichte – Print und Online.

Der Jury-Präsident Hans-Peter Nehmer: «Beim Erstellen des Geschäftsberichts haben die besten im Ranking immer das ‹Big Picture› im Blick. Dabei ist Dokumentation Pflicht, Emotion die Kür. Spielt beides gekonnt zusammen, gibt es viel zu gewinnen. Bei den Zielgruppen sowie im Geschäftsberichte-Ranking. Die Schweizerische Post hat genau das mit Bravour geschafft und wird damit Gesamtsieger. Die 14 Mitglieder der Schlussjury sahen den roten Faden, die Storyline ‹Wir entwickeln heute den Service public von morgen› hervorragend umgesetzt – im grossen Ganzen und in den Details. In der Disziplin Sprache prämierten sie den Geschäftsbericht der Post gar mit dem Sonderpreis Text. Auch die überzeugende Nachhaltigkeitsberichterstattung erhielt Bestnoten.»

Neuer Partner

Neben den Knowledge-Partnern Universität Zürich, der Zürcher Hochschulde der Künste und dem IAM MediaLab der ZHAW ist neu das Center for Corporate Reporting offizieller Knowledge-Partner der Schweizer Geschäftsberichte-Rating und vergrössert damit das Expertenwissen rund um die Berichterstattung Schweizer Unternehmen.

Ebenfalls neu geschaffen wird ein Beirat. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Qualität, die Aktualität und die Weiterentwicklung des Ratings sicherzustellen. Im Sinne eines Sounding Board widerspiegelt der Beirat die Aussenwirkung, welche der HarbourClub als Organisator und die Expertenjurys als Beurteilungsgremien auslösen, und gibt entsprechende Empfehlungen ab. Seine konstituierenden Mitglieder sind Andreas Jäggi, Kommunikationsberater, Leandro Künzli, Bewertungs- und Modelling-Experte und Jürg Trösch, Publishing-Experte Reporting. (pd/cbe)



Alle Detailresultate sowie die PDFs der bewerteten Berichte inklusive der Vorjahre und eine Sonderpublikation zum 2022er-Jahrgang der Geschäftsberichte sind auf der Plattform gbrating.ch zu finden.