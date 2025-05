Hella Studio: Die Kreativagentur zeigt sich in neuem Gewand

Publiziert am 09.05.2025

Ein Jahr nach dem Umzug in ihr neues Studio an der Aare setzt die Berner Kreativagentur Hella Studio auf ein neues Rebranding. Der Markenname steht dabei im Fokus. «Hella» steht für «extremely» oder «Hell of a lot» und möchte so die Angebote zum Ausdruck bringen. Sichtbar ist dies auf der neu konzipierten Website, welche in enger Zusammenarbeit mit der Berner Digitalagentur Mutoco entstanden ist, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie haben die Website mit einer Videoperformance sowie einem Content Management System ausgestattet.

Das Digital Branding wurde mit Mutoco entwickelt – mit dem Ziel, die kreative Handschrift des Hella-Teams sichtbar zu machen und gleichzeitig den Anforderungen der Zielgruppe im Marketingbereich gerecht zu werden.

Aktiviert wird der Neuauftritt mit einer Postkarte, die mit einem Augenzwinkern auf den Relaunch hinweist. Die handgeschriebene Grusskarte geht an einen ausgewählten Zirkel von rund 200 potenziellen Neu- sowie bestehenden Kundinnen und Kunden der Agentur. (pd/awe)