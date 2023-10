HI Schweiz: Die Marke Padelta ins Leben gerufen

Die Trendsportart Padel erobert die Schweizer Sportwelt. Dabei prägt das 2021 gegründete Luzerner Unternehmen Padelta die Szene als Pionier, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit ihrem Standort in Rothenburg und ihren Pop-up-Anlagen hat Padelta innert kürzester Zeit an Bekanntheit gewonnen. Seit September 2023 ist auch der Schweizer Eishockeyspieler Nino Niederreiter als Co-Owner mit an Bord. Die Vision von Padelta ist es, Padel landesweit zu verbreiten und zu fördern.

Die Luzerner Agentur HI Schweiz hat in Zusammenarbeit mit dem Team von Padelta den neuen Brand entwickelt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat die Agentur das gesamte Erscheinungsbild konzipiert, die Website programmiert sowie jegliche Kommunikationsmassnahmen erarbeitet und umgesetzt. Der Brand verkörpert laut Mitteilung «Dynamik, Sport und aktive Freizeitgestaltung». Dabei nimmt die Typografie die Schnelligkeit der Sportart auf und bildet zusammen mit einem vielseitig einsetzbaren Schriftzug den Kern der Identität. Klar definierte Elemente tragen den Brand an die Öffentlichkeit und ermöglichen die nötige Flexibilität in der täglichen Anwendung.

«Padelta ist ein schneller, dynamischer Teamsport. Der Schriftzug nimmt diese Dynamik auf und überträgt den Sport in die Brand-Welt von Padelta», wird Daniel Klauser, Creative Director bei HI Schweiz, zitiert.

Verantwortlich bei HI Schweiz: Yves Herger (Inhaber), Daniel Klauser (Creative Director), Nina Ruppen (Art Direction), Ivo Wermelinger (Web Developer), Leana Santschi (Kommunikation). (pd/cbe)