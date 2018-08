PR-Bild Award 2018: Die Shortlist der besten PR-Bilder steht

Die diesjährige Shortlist für den PR-Bild Award steht, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren News Aktuell, News Aktuell Schweiz und APA–OTS aus Österreich heisst. Ab jetzt ist es Aufgabe der Öffentlichkeit, die 60 Bilder aus sechs unterschiedlichen Kategorien zu bewerten und den Gewinner zu wählen. Insgesamt wurden rund 1000 Bilder eingereicht, woraus eine Jury aus Medien- und PR-Experten eine Vorauswahl in Form der Shortlist getroffen hat. Der Branchenpreis wird in diesem Jahr zum 13. Mal vergeben.

«Mit unserem Award möchten wir die Wichtigkeit von PR-Bildern unterstreichen und die Leistung der Unternehmen und Agenturen besonders würdigen, die viel Herzblut und Arbeit in die PR-Fotografie stecken», sagt Kai Gerwig, Geschäftsführer von News Aktuell (Schweiz), gemäss Mitteilung. Das Augenmerk liege dabei nicht nur auf den Motiven, sondern auch auf den Stories dahinter.

Die diesjährige Jury des PR-Bild Award setzt sich aus Experten der PR-, Kommunikations- und Medienwelt zusammen. Mit dabei sind unter anderem Matthias Ackeret (Chefredaktor und Verleger persönlich), Sebastian Schneider (PPR Media Relations), Boris Entrup (Deutschlands bekanntester Make-up Artist), Jürgen Harrer (Fraport), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Monika Schaller (Deutsche Bank) und Sebastian Vesper (Oberauer Medienfachverlag).

Medienpartner sind persönlich, das deutsche Magazin «pressesprecher» und der deutsche Branchendienst «Horizont». Abgestimmt werden kann bis zum 12. Oktober unter www.pr-bild-award.ch. Am 8. November dieses Jahres werden die Gewinner im Rahmen einer Preisverleihung in Hamburg bekannt gegeben.

Die weiteren Nominierten aus der Schweiz:



Shortlist 2018



Lifestyle

Art Project Design-, Entwicklungs – und Handelsgesellschaft / D, Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe / CH, Weingut Danner / D, Ubimax / D, Superpedestrian . / D, Magnosphere / D, Marcell von Berlin GmbH / D, Falke / D, Falke Ergonomic Sport System / D, Rosenthal / D.

NGO-Foto

Mini Molars Cambodia / D, Deutscher Kinderverein / D, Care Deutschland-Luxemburg / D, Müllstadtkinder Kairo / D, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland / D, Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte / D, Kindernothilfe / D, Deutscher Caritasverband / D

Porträt

Müllstadtkinder Kairo / D, Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft / D, Plan International Deutschland / D, Calida / CH, Department of Tourism Philippines / D, BP Europa / D, Hamburg Tourismus / D, Perlensalon by Célia von Barchewitz / D, Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte / D.

Reisen

Department of Tourism Philippines / D, Schweiz Tourismus / CH, Cybertours-x Verlag / D, G Adventures c/o Kocherscheidt Kommunikation / D, Jaguar Land Rover Deutschland / D, KPRN Network / D, SeyVillas / D, KPRN Network GmbH/ Namibia, Tourism Board / D, Piroth Kommunikation / D.

Social-Media-Foto

Vetmeduni Vienna / AT, Universität St. Gallen (HSG) / CH, Volkswagen Zubehör / D, Tourismusverband Gesäuse / AT, Flughafen Hamburg / D, Hamburg Marketing / D, Bayrische Zugspitzbahn Bergbahn / D, VisitSweden / D, ARAG SE / D.

Stories & Kampagnen

Brenner Basistunnel – Galleria di base del Brennero / AT, Herz-und Diabeteszentrum NRW / D, Deutscher Kinderverein / D, HHLA Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft / D, Sven Müller PR & Live Kommunikation / D, Wertgarantie / D, Waterkant Touren / D, Hamburg Marketing / D, DAK-Gesundheit / D, Flughafen Nürnberg / D. (pd/maw)