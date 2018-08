Corpmedia: Die Storytelling-Agentur feiert ihren zehnten Geburtstag

Was 2008 begann, fand vergangene Woche einen «erneuten Höhepunkt», heisst es in einer Mitteilung von Corpmedia. Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen und Branchen, wie etwa die SBB, PostFinance, die CSS, das Rote Kreuz oder das Bundesamt für Bevölkerungsschutz feierten am Donnerstag gemeinsam mit dem ganzen Team das 10-jährige Jubiläum der Visual-Storytelling-Agentur von der Hottingerstrasse. Am Freitag ging die Party mit Freunden aus der Film- und Kommunikationsbranche, aus Kunst und Kultur und mit Partnern aus der Agentur-Szene in die zweite Runde.

Das Programm habe keine Wünsche offengelassen: Kurz vor seiner Abreise zur Asien-Tournee füllte der Musiker De Luca den Damm mit warmen Reggea-Klängen. Und am Freitag kamen die Gäste in den Genuss eines exklusiven Pre-Listening-Showcase der Zürcher Band Lotta, welche zur Begeisterung aller Anwesenden erstmals ihr im September erscheinendes Album präsentierte.

Auch für Action auf dem Dancefloor war gesorgt: DJ-Legenden wie Spruzzi (Monorecords), Freej Rumi, David Suivez (Liricas Analas), DJ d.double, Dr. Myagi und zum Abschluss niemand geringeres als DJ Gallo sorgten für Stimmung. Und selbst Corpmedia-CEO Timo Wäschle aka DJ T-Funk (Cool Monday) liess es sich nicht nehmen, die Gäste mit einem Set zu erfreuen.

Ein rundum gelungenes Jubiläum, zwei unvergessliche Abende und viele glückliche Gäste, die sich bereits heute auf die nächste Gelegenheit für eine Corpmedia-Party freuen, wie es in der Mittielung weiter heisst. (pd/maw)