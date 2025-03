Kreate | Kordial

Die Studierenden stehen vor der Kamera

Die Agenturen haben mit der ZHAW Imageclips erstellt. Diese sollen Studieninteressierte für drei Bachelorstudiumsgänge begeistern.

In kreativen Workshops wurden gemeinsam die Ziele, die Kernbotschaften sowie das Look and Feel der Videos erarbeitet. (Bild: Screenshot)