Evoq: Die weltgrösste Gigampfi für die AHV

Die weltgrösste «Gigigampfi» steht auf dem Turbinenplatz – mitten in Zürichs pulsierender Ausgehmeile. Swissmem, der Dachverband der Schweizer Maschinen- und Elektronindustrie, eröffnet mit der Aktion die Abstimmungskampagne zugunsten einer ausgeglichenen AHV, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die überdimensionale Wippe soll die enorme Herausforderung versinnbildlichen, die AHV auch in Zukunft in Balance zu halten. Rund 200 angereiste Lernende aus unterschiedlichen Firmen der schweizerischen Techindustrie nutzten die Möglichkeit, die Wippe ausführlich zu testen. Sie sind es auch, die künftig von einer ausgeglichenen AHV profitieren werden, wenn ihre Altersvorsorge bei einem zweifachen «Ja» an der Urne gesichert wird.

Entwickelt hat die AHV21-Kampagne mit dem Weltrekord die Zürcher Agentur Evoq. Die Umsetzung der 30,42 Meter langen Konstruktion erfolgtein Zusammenarbeit mit Nüssli, die für Temporär- und Sonderbauten bekannt sind und soeben auch das Stadion für das «Eidgenössische» in Pratteln gebaut haben. Für die Wippe wurden praktisch ausschliesslich wiederverwertbare Materialen eingesetzt. Die Mitarbeitenden von Nüssli wurden von den anwesenden Lernenden beim Aufbau tatkräftig unterstützt. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten die ersten Mutigen – mit Klettergurten gesichert – die Gigigampfi in Betrieb nehmen.

Die Wippe bietet auf jeder Seite Platz für drei Personen. Ziel der Wippenden ist es, durch das Verlagern des Gewichts die Wippe in ein Gleichgewicht zu bringen und den grossen Pfeil in der Mitte in den grünen Ja-Bereich zu bewegen. Die bisher grösste Wippe aus Amerika hat eine Gesamtlänge von rund 25 Meter – diesen Rekord übertrifft die Wippe von Swissmem und Evoq um über 5 Meter.

