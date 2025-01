Publiziert am 27.01.2025

Die Geschäftsführung des Münchner Standorts übernehmen gemeinsam Christine Waldmann, Gründerin von Growth360, und Rolf Orth, der bereits seit der Eröffnung des Münchner Büros vor vier Jahren als Geschäftsführer tätig ist. Growth360 wurde von Waldmann vor fünf Jahren gegründet und wird künftig unter der Marke Dreifive operieren, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

«Strategischer Meilenstein»

Marcel Oppliger, Geschäftsführer von Dreifive, bezeichnet die Fusion als strategischen Meilenstein. Das Unternehmen verfolge einen integralen, barrierefreien Führungsansatz bei gleichzeitiger Betonung lokaler Verwurzelung. Sein Geschäftsführer-Kollege Sascha Frommhund ergänzt, dass man sich nach der Eröffnung des Münchner Standorts bewusst Zeit für die Teamvergrösserung gelassen habe.

Die Fusion ist Teil einer längerfristigen Expansionsstrategie von Dreifive. Weitere Zusammenschlüsse und die Erschliessung neuer Standorte, insbesondere im deutschen Markt, sind nach Unternehmensangaben in Planung.

Fokus auf datengestützter Kampagnenentwicklung

Dreifive unterhält neben dem Hauptsitz in Zürich Niederlassungen in Wien, Konstanz und München. Die Digitalagentur ist vorrangig in der DACH-Region tätig und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Search, Display Advertising, Social Media sowie Kreation und Produktion an. Der Fokus liegt dabei auf datengestützter Kampagnenentwicklung, Analytics und Conversion-Optimierung. (pd/nil)