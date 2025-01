Publiziert am 29.01.2025

In Zeiten des stetigen Wandels wird digitale Souveränität zu einem immer wichtigeren Erfolgsfaktor für Unternehmen. Open Circle bietet seinen Kunden mit ganzheitlichen und modularen IT-Lösungen die perfekte Alternative zu den dominierenden internationalen IT-Anbietern. Dabei setzt das IT-Unternehmen auf Open-Source-Technologien, garantiert mit der Swiss Business Cloud eine unabhängige, sichere Datenhaltung in der Schweiz und stellt seinen Kunden durch gezielten Wissenstransfer umfassendes Know-how zur Verfügung. So schafft Open Circle für seine Kunden eine unabhängige, kollaborative und sichere digitale Zukunft.

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurde die Agentur Dachcom mit der Entwicklung und Umsetzung des neuen Markenauftritts von Open Circle beauftragt. Die Strategie von Dachcom war es, das Thema «Digitale Souveränität» zu besetzen und zum Kern des Gesamtauftritts zu machen. Die Leitbotschaft heisst «Willkommen in der digitalen Unabhängigkeit».

Dachcom schuf zudem eine Bildwelt, die Open Circle innerhalb der IT-Branche deutlich von seinen Mitbewerbern differenziert. Schwarz-Weiss-Bilder prägen den gesamten Auftritt. Diese wurden – branchenuntypisch – mit Balletttänzern sowohl fotografisch als auch filmisch umgesetzt.

Auch die Marke selbst wurde für den neuen Auftritt überarbeitet. Neu spielt sie mit den tektonischen Elementen «O» und «C», wobei das «C» auch einen offenen Kreis (Open Circle) symbolisiert. Die tektonischen Elemente in den Signalfarben Rot und Blau ziehen sich durch den gesamten Auftritt und bilden in Kombination mit der schwarz-weissen Bildwelt einen starken und einprägsamen visuellen Kontrast.

Das neue Erscheinungsbild von Open Circle wird digital auf der überarbeiteten Website und physisch in einer Vielzahl von Massnahmen erlebbar: von Briefschaften, PPT-Vorlagen, Verkaufsunterlagen und Flags über Bekleidung, Gadgets wie Trinkflaschen und Notebooks bis hin zur Neugestaltung der Büroräume. Auch bei der Visualisierung der neuen IT-Lösungen spielt das Branding eine entscheidende Rolle. Die Essenz des neuen Auftritts von Open Circle wird im Brand Movie erlebbar. (pd/spo)