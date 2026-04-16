Hej: Digitaler Report für die Milchwirtschaft

Publiziert am 16.04.2026

Die Genossenschaft der Schweizer Milchproduzenten (SMP) veröffentlicht ihren Geschäftsbericht neu als Online-Report. Die Microsite unter report.swissmilk.ch enthält Video- und Audiobeiträge, für den Bildschirm optimierte PDFs sowie einen statistischen Anhang und erscheint auf Deutsch und Französisch.

Die SMP vertritt die Interessen von über 16'000 Milchproduktionsbetrieben auf nationaler Ebene. Der Report legt Rechenschaft über die finanziellen Verhältnisse ab und berichtet über Entwicklungen der politischen Rahmenbedingungen sowie des Milchmarkts.

«Gemeinsam ist es uns gelungen, unseren Geschäftsbericht in eine zeitgemässe, digitale Form zu überführen. Das Resultat ist ein moderner Geschäftsbericht, der unsere Inhalte optimal transportiert und unseren Anspruch an Qualität und Innovation widerspiegelt», wird Christa Brügger, Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung SMP, in einer Mitteilung der Agentur Hej zitiert.

Ergänzend zum Online-Report erscheint eine gedruckte Kurzfassung als Poster.

Derzeit entsteht ausserdem ein kompaktes gedrucktes Porträt über die SMP, das künftig zusammen mit dem Poster abgegeben werden soll. (pd/cbe)