Erdmannpeisker: Diversity jetzt auf den Packungen

Bimbosan schreibt seit dem einschneidenden Relaunch von 2013 «eine aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte mit Wachstum bis zu 20 Prozent im In- und Ausland», heisst es in einer Mitteilung. Erdmannpeisker begleitete Bimbosan in diesem Relaunch und bis heute für das Unternehmen tätig.

Heute, sieben Jahre später, sei das gesamte Sortiment erneut überarbeitet worden. Grund waren laut Mitteilung gesetzliche Restriktionen und eine optimierte Rezeptur. Bimbosan habe dies jedoch zum Anlass genommen, um auch gesellschaftliche Veränderungen wie Gender- und Diversity-Entwicklungen ins Design einfliessen zu lassen. So sind jetzt auf den neuen Packagings Mädchen und Jungs mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen zu sehen.

Auch der Schnuller, der bei Mütter auf immer weniger Akzeptanz stosse, sei auf den Milchen (wo keine Kinder abgebildet werden dürfen) ersetzt worden. Neu sind Tier-Babys zu sehen, die im Alter mitwachsen und langsam flügge werden, schreibt die Agentur. Funktional sei ein einfaches Nummern- und Farbsystem eingeführt worden, welches die Wiedererkennung und Beratung innerhalb der umfassenden Produktrange erleichtern soll.

Mit den neuen Packungen habe sich Bimbosan definitiv von den letzten «alten Zöpfen» verabschiedet und spreche «mit den unverwechselbaren Illustrationen junge, interessierte und offene Eltern an». Die neuen Verpackungen werden ab Mai 2020 rollen an den Handel ausgeliefert.

Verantwortlich bei Bimbosan: Daniel Bärlocher (CEO), Roger Brugger (Kommunikationsverantwortlicher); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (CD), Christina Weisser, Jenny Ziörjen (Art Direction), Felix Reidenbach (Illustration), Sybille Erdmann, Selina Helbling (Beratung). (pd/cbe)