Ford: Dominic Rossier wird Kommunikationschef

Per 7. Januar 2019 hat Dominic Rossier die Leitung der Abteilung Communications & Public Affairs bei der Ford Motor Company (Switzerland) SA übernommen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Er tritt die Nachfolge von Kasper Haffner an, der das Unternehmen nach sieben Jahren per Ende November 2018 verlassen hat.

Mit Rossier übernimmt laut Ford ein Branchenkenner die Leitung der Abteilung PR. Der 44-Jährige bringe über sieben Jahre Erfahrung auf Importeur- und Agenturseite mit. Unter anderem arbeitete Rossier über sechs Jahre als Head of Press und als Head of Marketing Communications / Press bei Chrysler Switzerland GmbH (heute FCA) für die Marken Chrysler, Jeep und Dodge. (pd/wid)