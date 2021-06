ZPRG: Dominik Allemann wird neuer Präsident

Die Mitglieder der Zürcher PR-Gesellschaft ZPRG hielten am Dienstag ihre Generalversammlung im analogen Format ab. Persönliche Begegnungen waren damit erstmals seit langem wieder möglich. Dabei wurde der Vorstand bestätigt, Pascale Lehmann und Annette Pfizenmayer treten aus dem Vorstand zurück. Nach langjährigem Engagement übergibt Christian Wick das Präsidium an Dominik Allemann, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Amtsübergabe stellte der scheidende Präsident Christian Wick bereits an der GV 2020 in Aussicht. Während 14 Jahren entwickelte er den Verband weiter und vertrat die Regionalgesellschaft im Zentralvorstand von PR Suisse. Unter der Führung von Wick und seinem Vorstandsteam fanden weit über 100 Events statt. Unter anderem prägte Wick die Zusammenarbeit der PR- und Medienbranche mit dem jährlichen Event «Communication Summit» an der ETH Zürich in Kooperation mit dem Zürcher Presseverein ZPV.

Der Vorstand und die Mitglieder verdankten sein Wirken mit Applaus und wählten Dominik Allemann zum Nachfolger. Der 47-Jährige ist Co-CEO und Inhaber von Bernet Relations, Referent und Dozent an verschiedenen Fachhochschulen, Blogger und Digital-Experte der ersten Stunde und seit über 20 Jahren in der PR- und Kommunikationsszene engagiert. Als langjähriges ZPRG-Vorstandsmitglied und ehemaliger Vizepräsident ist er in Verband und Branche bestens vernetzt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

«Solide Kommunikation von gut ausgebildeten Profis wird immer wichtiger – und anspruchsvoller», wird Allemann zitiert. «Mit Vernetzung und Austausch tragen wir zur Professionalisierung bei. Dafür will ich mich engagieren.» Die bisherigen Mitglieder des Vorstandes – Marie-Françoise Ruesch, Priska Spörri, Roland Baumann sowie Raphael Bühler – wurden für die Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Mit Dank verabschiedet wurden neben Wick auch die Vorstandsmitglieder Annette Pfizenmayer und Pascale Lehmann. Letztere wurde geehrt für ihr besonderes Engagement als Vorstandsmitglied und Kassierin während mehr als 20 Jahren.



Die Zürcher PR-Gesellschaft gilt mit über 400 Einzel- und Kollektivmitgliedern als eine der schweizweit grössten Berufsgesellschaften der Kommunikations-Branche. Sie bietet den Kommunikationsprofis und Kollektivmitgliedern aus Unternehmen Vernetzung und Weiterbildung in Formaten wie Events, Talks, Workshops oder neu einem Podcast. Im Pandemiejahr reagierte die ZPRG mit verschiedenen Onlineevents auf die Restriktionen. «Das grosse Engagement bei den Online-Meetings und Workshops zeigte uns die Lust der Mitglieder, sich zu treffen und voneinander zu profitieren – egal auf welchem Kanal», so Christian Wick. «Schön, dass es jetzt zu meiner 14. und letzten Generalversammlung auch wieder von Mensch zu Mensch möglich war.» (pd/cbe)